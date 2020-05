Szukanie haków

W przyszłym tygodniu ma dojść do planowanego spotkania amerykańskich i chińskich negocjatorów handlowych, którego przedmiotem będzie ocena postępów realizacji zapisów umowy handlowej zawartej w styczniu. W ostatnim czasie stosunki pomiędzy obydwoma krajami uległy wyraźnemu schłodzeniu po tym, jak pojawiły się wzajemne oskarżenia o odpowiedzialność za pandemię. Amerykanie winą obciążają laboratorium w Wuhan, chociaż zarzuty zaczynają iść bardziej w stronę „rażących zaniedbań", które doprowadziły do rozprzestrzenienia się epidemii, ale w podobnym tonie uderzają Chińczycy. Widać wyraźnie, że Donald Trump chce zbudować na tym główny element kampanii wyborczej, odwracając tym samym uwagę od problemów gospodarczych, jakie spowodowała pandemia. To rodzi jednak obawy, że przed zaplanowanymi na przyszły tydzień rozmowami z Chińczykami, Amerykanie będą mieli już wcześniej przygotowaną narrację. W tym wszystkim warto jednak zwrócić uwagę, że radykalizacja wzajemnych działań jest mało realna, gdyż może prowadzić do ogromnych strat po obu stronach. Jeżeli USA zdecydowałyby się na wysunięcie roszczeń finansowych wobec Chin, lub nałożenie karnych ceł za koronawirusa, to Chińczycy mogliby wstrzymać się z zakupami amerykańskich obligacji, bądź nawet zacząć redukować część posiadanego portfela, co wywróciłoby dotychczas obowiązujący porządek obalając jednocześnie hegemonię USA- koszty obsługi zadłużenia przez USA znacznie by wzrosły wpędzając Amerykanów w kolejny kryzys, a dolar znacząco by się osłabił. Ale i też na świecie mielibyśmy kolejny, potężny kryzys.