Bilans tygodnia był korzystny dla dolara

A co w krótkim terminie? Niższe od spodziewanych szacunki dotyczące inflacji HICP w strefie euro dla Niemiec i Francji pogłębiają tylko słabe nastroje wokół euro. Wspólna waluta nie dostaje też wsparcia z informacji dotyczących Brexitu, czy też negocjacji amerykańsko-chińskich – oba te wątki zwyczajnie się „ślimaczą". Sytuacja w temacie głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin robi się coraz bardziej skomplikowana – dzisiaj ma być głosowane „niepełne porozumienie", co teoretycznie nie załatwia sprawy ratyfikacji umowy rozwodowej, ale pozwala odsunąć Brexit do 22 maja. Być może niektórzy liczą na to, że gdyby dzisiaj udało się „cudem" (w polityce nigdy nie mów nigdy, co dotyczy się eurosceptyków i DUP) przegłosować porozumienie, to późniejsze podejście do Deklaracji Politycznej będzie już formalnością? Tylko, to musiałoby mieć miejsce jeszcze przed 12 kwietnia. Kolejne pytanie to przyszłość premier May – teraz próbuje ona odwracać swoja potencjalną dymisję, twierdząc, że powinna „dowieźć" Brexit do końca. Tylko, że presja będzie narastać – zwłaszcza, gdyby dzisiejsze głosowanie było przegrane, a rząd stanął przed koniecznością przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w końcu maja. Ten swoisty „społeczny plebiscyt" może okazać się fatalny w skutkach dla Partii Konserwatywnej....