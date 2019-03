Co dalej z dolarem?

BREXIT: Przed weekendem premier May dała do zrozumienia, że podda po raz trzeci pod głosowanie w Izbie Gmin porozumienie ws. Brexitu, tylko w sytuacji, kiedy będzie mogła liczyć na to, że zostanie ono zaakceptowane. Poniedziałkowy poranek przynosi szereg spekulacji nt. możliwej deklaracji szefowej rządu, co do ustąpienia ze stanowiska w zamian za poparcie dla projektu porozumienia w parlamencie. W takiej sytuacji do Brexitu doszłoby formalnie po 22 maja. May mógłby zastąpić obecny wicepremier David Lidington, czego podobno (według spekulacji prasowych) oczekiwaliby eurosceptyczni ministrowie w rządzie premier May. EUROSTREFA / NIEMCY: Według opublikowanych dzisiaj rano danych indeks Ifo odbił w marcu do 99,6 pkt. z 98,5 pkt. (zakładano utrzymanie poziomu z lutego). W górę poszły subindeksy oceny bieżącej (do 103,8 pkt. z 103,4 pkt.), oraz przyszłych perspektyw (do 95,6 pkt. z 93,8 pkt.). USA / FED: Agencje cytowały słowa Charlesa Evansa z oddziału FED w Chicago, który dał do zrozumienia, że gospodarka pozostaje silna, ale jednocześnie nie widać obaw, co do nasilenia się presji inflacyjnej. Jego zdaniem sugeruje to utrzymanie stóp nawet do II półrocza 2020 r., ale kolejnym ruchem będzie podwyżka.