Funt – nie tak źle, jak mogłoby to wyglądać

BREXIT: Spiker Izby Gmin, John Bercow nieoczekiwanie przyznał wczoraj po południu, że tradycja parlamentarna nie pozwala na to, aby poddawać pod głosowanie projekt, który został już odrzucony. Dodał jednak, że „nie jest to jego ostatnie słowo w tej sprawie". Niewykluczone, że porozumienie ws. Brexitu nie będzie głosowane przed czwartkiem 21 marca, kiedy to rozpoczyna się szczyt UE – tak przyznał minister ds. Brexitu (Steve Barclay). Na obecną chwilę nie ma informacji, kiedy premier May złoży wniosek do UE o wydłużenie procesu Brexitu. Spekuluje się jednak, że unijni dyplomaci mogą opowiadać się za tym, aby był to okres dłuższy, niż 3 miesiące. Niewykluczone, że „kompromisem" będzie wydłużenie o 9 miesięcy – prasa spekuluje dzisiaj o okresie 9-12 miesięcy. To będzie jednak oznaczać konieczność przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

BREXIT / WŁOCHY: Przedstawiciel włoskiego rządu zdementował wczoraj po południu wcześniejsze plotki, jakoby Włochy mogły zablokować wniosek o wydłużenie Brexitu.

AUSTRALIA: W nocy opublikowane zostały zapiski z ostatniego posiedzenia RBA, jakie miało miejsce 5 marca. Z dyskusji wynika, że decydencki nie dostrzegają istotnych przesłanek do tego, aby obniżyć stopy procentowe w średnim terminie. Teoretycznie Bank może głosować na „dwie ręce" – obniżka i podwyżka. Zwrócono jednak uwagę na zagrożenia dla wzrostu gospodarczego, oraz sytuację rynku kredytów hipotecznych, dając do zrozumienia, że wymaga to monitorowania.

USA / CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Doradca gospodarczy Trumpa (Hassett) przyznał w wywiadzie dla CNBC, że strony „ciężko pracują" nad osiągnięciem porozumienia, ale wciąż widoczne są różnice, których nie można pominąć.

EUROSTREFA / NIEMCY: Indeks ZEW dla Niemiec odbił w marcu do -3,6 pkt. (szacowano -11,0 pkt.) wobec -13,4 pkt. w lutym. Agencje podały też, że doradcy niemieckiego rządu zarekomendowali obniżenie prognoz wzrostu PKB na ten rok do 0,8 proc., co jest zgodne z zeszłotygodniowymi spekulacjami gazety Handelsblatt.