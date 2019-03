Dane zaszkodziły dolarowi, rollercoaster na funcie

Opublikowane o godz. 13:30 dane nt. inflacji CPI z USA za luty wypadły nieco powyżej oczekiwań – mamy cofnięcie do 1,5 proc. r/r z 1,6 proc. r/r, oraz do 2,1 proc. r/r z 2,2 proc. r/r. To raczej ucina potencjalne spekulacje o możliwej podwyżce stóp przez FED w drugiej połowie roku, chociaż takowe i tak były nieco na wyrost, gdyż decydenci w FED dawali do zrozumienia, że takowy scenariusz byłby możliwy do rozważenia tylko w sytuacji pojawienia się wyraźniejszej presji inflacyjnej. W każdym razie to wytrąciło dzisiaj argumenty za mocniejszym dolarem. Na wykresie koszyka FUSD korekta zaczyna być głębsza i dotarliśmy już do wsparcia bazującego na szczycie z sierpnia ub.r. przy 96,85 pkt. Jego przełamanie mogłoby okazać się wyraźniejszym sygnałem do pogłębienia ruchu.