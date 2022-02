OKIEM ANALITYKA - Manchin ucina ambicje Bidena

Dzisiaj w przestrzeni G-10 najgorzej radzą sobie waluty surowcowe (CAD, AUD i NZD), co może sygnalizować przesilenie w ostatnim rajdzie ryzykownych walut. Dolarowi australijskiemu nie pomogła wypowiedź prezesa RBA, który dał do zrozumienia, że dyskusja o podwyżce stóp procentowych w obecnym momencie byłaby przedwczesna. Z kolei dolar nowozelandzki zmierzył się z mieszanymi danymi z rynku pracy - stopa bezrobocia w IV kwartale wprawdzie spadła do 3,2 proc. (szacowano 3,3 proc.), ale zatrudnienie wzrosło jedynie o 0,1 proc. k/k (prognozowano 0,4 proc. k/k). Podczas sesji europejskiej w centrum uwagi będą jednak euro i funt. O godz. 11:00 opublikowane zostaną szacunki styczniowej inflacji w strefie euro - po ostatnich odczytach z Niemiec widać, że ta wprawdzie zaczyna spadać, ale wolniej niż sądzono - mediana oczekiwań na dziś to 4,4 proc. r/r. Wyższy odczyt HICP może podbić oczekiwania wobec jutrzejszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, chociaż oczekiwania, co do tego, aby Christine Lagarde otworzyła drzwi do spekulacji wokół możliwej podwyżki stóp procentowych w końcu roku, są niewielkie. W przypadku funta uwagę rynków będzie przyciągać jutrzejsze posiedzenie Banku Anglii, chociaż kontrowersje wokół premiera Johnsona nadal się utrzymują - dopiero, co raport Sue Gray odnosił się do złamania zasad bezpieczeństwa podczas pandemii w 2020, to dzisiejsza prasa (The Guardian) donosi, jakoby szef rządu miał wziąć udział w innej imprezie podczas lockdownu w styczniu 2021 r.