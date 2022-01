OKIEM ANALITYKA - Dolar deklasuje innych

Ostatnie dni to silna przecena wspólnej waluty wobec dolara, którą tłumaczy się różnicami w podejściu ECB i FED do tematu podwyżek stóp procentowych. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na relacje euro z innymi walutami, to widać odbicie poza nielicznymi wyjątkami (jak USD czy GBP). Niewykluczone, że rynek dyskontuje w tym pewne wyciszenie się wątku związanego z Ukrainą i relacjami z Rosją (na co wskazuje od wczoraj zachowanie się rubla). Ten wcześniej wyraźniej zaznaczał się w notowaniach EUR ze względu na obawy, co do wojny gospodarczej z Rosją i jej wpływu na działania EBC (mniejsza chęć do podwyżki stóp w 2023 r.).