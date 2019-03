PKP Cargo: Mniejsze przewozy

Nie we wszystkich segmentach rynku wystąpiło pogorszenie sytuacji. PKP Cargo informuje, że nadal mocno zwyżkuje transport kontenerów. Giełdowa spółka przewiozła w nich 646 tys. ton produktów, co oznaczało wzrost rok do roku o 9,6 proc. To przede wszystkim zasługa rosnącego znaczenia tranzytu realizowanego przez terytoriom naszego kraju. Jeszcze mocniej, bo o 11,7 proc., wzrosły przewozy ropy i powstających na jej bazie produktów. Zwiększył się też transport węgla kamiennego (o 2,9 proc.). Poprawa wynikała przede wszystkim z przejęcia w całości przewozów do elektrociepłowni zlokalizowanych na południu kraju. PKP Cargo nie podaje, w których segmentach rynku zanotowało spadki i jak duże. Prawdopodobnie miały one miejsce w pozostałych dwóch, kluczowych obszarach jej działalności, a więc w transporcie kruszyw i materiałów budowlanych oraz metali i rud.