Ogromne zwolnienia w PKP Cargo. Pracę stracą tysiące osób

PKP Cargo zapewniło jednocześnie, że pracownikom, z którymi rozwiązane będą stosunki pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. „Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładach i Centrali Spółki oraz informacja o wpływie restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji” – dodała firma.

PKP Cargo to największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator logistyczny. Notowana na GPW spółka zanotowała w ubiegłym roku potężną stratę – osiągnęła 4,46 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 18,8 proc., strata netto zaś wyniosła 2,41 mld zł wobec 82,1 mln zł zysku netto w 2023 roku. Od lata 2024 roku PKP Cargo przeprowadza działania naprawcze. To konsekwencja znaczącego spadku zrealizowanych przewozów oraz przeszacowania taboru kolejowego.