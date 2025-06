PKP Cargo przeprowadzi kolejne zwolnienia grupowe

Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych zarówno w centrali spółki jak i należących do niej zakładach. W związku z tym, że firma jest objęta postepowaniem sanacyjnym, wystąpił do zarządcy masy sanacyjnej z wnioskiem o dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Chodziło o rozpoczęcie konsultacji z organizacjami związkowymi na temat zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych. Taką też zgodę zarząd już otrzymał. Konsultacje mają potrwać 20 dni.

PKP Cargo przewozi coraz mniej ładunków

„Na przestrzeni ostatnich miesięcy pogorszyła się sytuacja rynkowa, widzimy dużo wyższy spadek przewozów i cen na rynku. Rynek kolejowych przewozów towarowych wyraźnie hamuje w Polsce i większości krajów Europy, co szczególnie widać od początku tego roku” - zauważa Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes PKP Cargo w komunikacie prasowym. Dodaje, że w ciągu czterech miesięcy spółka zanotowała prawie 5-proc. spadek przewiezionej masy towarowej licząc rok do roku.

Dodatkowo PKP Cargo musi radzić sobie z wieloletnimi zaniedbaniami, których naprawa będzie trwała dłużej niż kilka czy kilkanaście miesięcy. Na domiar złego, nadal nie udało się namówić do powrotu do współpracy dużej części klientów, których utracono w następstwie realizacji tzw. Decyzji Węglowej (zobowiązywała grupę do skoncentrowania się na przewozach węgla) i działań podejmowanych w latach 2022-2023 przez ówczesne władze spółki.

„Spółka w minionych latach nie inwestowała w inne typy taboru niż te do przewozów masowych. W związku z tym nie była przygotowana to tego, żeby elastycznie reagować na zmiany na rynku” - zauważa Wasilewska-Semail. Jej zdaniem to wszystko spowodowało, że pomimo ogromnego wysiłku i podjętych działań PKP Cargo nadal jest w trudnej sytuacji, a zmiany dotyczące funkcjonowania spółki i grupy muszą być jeszcze głębsze niż dotychczas.

Jednocześnie obecne władze narodowego przewoźnika dostrzegają symptomy zmian na plus. „Widzimy pozytywy w wynikach za I kwartał 2025 r., działania restrukturyzacyjne zaczynają przynosić efekty, zdobywamy też nowych klientów. To oznacza, że spółka zaczyna się dostosowywać do realiów rynkowych i wychodzić na prostą” - przekonuje Wasilewska-Semail.