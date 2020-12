„Cyberpunk” rozbił bank

- Będziemy się starali podać dane o sprzedaży "Cyberpunka" jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia - poinformował podczas dzisiejszej konferencji prezes studia Adam Kiciński. Dodał również, że liczba preorderów przekroczyła oczekiwania zarządu.

– W przypadku „Cyberpunka” było to 8 mln , czyli kilkakrotnie więcej niż w przypadku „Wiedźmina 3” – powiedział.

Zadeklarował również, że studio pracuje nad wyeliminowaniem tzw. bugów, czyli błędów w grze. – Szczególnie chodzi nam o te problemy, które pojawiają się na styku sprzętu i gry – dodał prezes. Zadeklarował, że zdecydowana większość błędów jakie pojawiają się w grze zostanie usunięta. – Cały czas analizujemy informacje jakie do nas spływają - dodał.

Zarząd nie chciał się odnosić do szacunków analityków dotyczących prognoz tegorocznej sprzedaży gry (średnio zakładają one około 20 mln sprzedanych egzemplarzy w 2020 r.). Według analityków tegoroczny zysk netto studia będzie w przedziale 1,5-2 mld zł. Czy akcjonariusze mogą liczyć na dywidendę?

-Za wcześnie, by odpowiedzieć na to pytanie, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu – odpowiedział Piotr Nielubowicz z zarządu studia.