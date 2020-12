CD Projekt. Są recenzje Cyberpunka

Polski serwis Gry-Online był już dla „Cyberpunka" łaskawszy. Gra dostała 9/10 punktów. „Cyberpunk 2077 jest dowodem na to, że Wiedźmin 3 to nie był wypadek przy pracy. To świetne RPG pomieszane z akcją, któremu przydałoby się jeszcze jedno drobne opóźnienie by załatać wszystkie błędy" – czytamy. Autor na plus wylicza, że historia jest wciągająca, strzelanie przyjemne , muzykę i polski dubbing. Minusy to ponownie błędy techniczne i nachalna seksualizacja świata.