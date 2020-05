Movie Games zadowolone z wyników

- Wyniki są dla nas zadowalające. Nie odbyła się w tym okresie żadna premiera nowego tytułu, ale mimo to osiągnęliśmy zysk netto. Wcześniejsze gry sprzedawały się zgodnie z oczekiwaniami. W tym okresie byliśmy skoncentrowani na pracach nad produkcją i promocją Drug Dealer Simulator. Efektem tego są świetne wyniki sprzedażowe gry, co powinno mieć bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe Movie Games w II kwartale tego roku. Teraz trwają prace nad dostosowywaniem gry do platform VR oraz konsol PlayStation 4 i Xbox One – informuje Mateusz Wcześniak, Prezes Zarządu Movie Games.