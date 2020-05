Gremi Media: Wyższe zyski dzięki cyfrowej transformacji

– Druga połowa marca przyniosła poważne załamanie na rynku dystrybucji prasy drukowanej, a także na rynku reklamowym, i dlatego nie udało nam się poprawić przychodów – skomentował Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media. – Dzięki kontroli kosztów nie doszło jednak do naruszenia rentowności biznesu, a wręcz do poprawy. Względną odporność na postępujące załamanie rynkowe uzyskaliśmy dzięki konsekwentnie realizowanej transformacji cyfrowej – dodał. Zarząd wskazuje, że produkty cyfrowe są rentowniejsze, co pozwala spółce realizować cele finansowe spółki, mimo spowodowanego Covid–19 spadku przychodów. W realiach lockdownu spółka m.in. organizuje debaty online w miejsce osobistych spotkań ekspertów. Do internetu przeniosła się również gala wręczenia nagród Byki i Niedźwiedzie „Parkietu". Na przełomie marca i kwietnia wprowadzono procedury mające minimalizować ryzyka związane z ograniczeniami działalności ze względu na pandemię. To m.in. podział osób, które nie mogą pracować zdalnie, na trzy pracujące rotacyjnie i odseparowane od siebie zespoły.