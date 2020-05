SimFabric nie zwalnia tempa

- Wypracowane w I kwartale wyniki finansowe są zgodne z naszymi założeniami. Udało nam się wypracować zysk netto na poziomie ponad 0,18 mln zł, co jest znacznie lepszym wynikiem w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy ubiegłego roku. Odnotowaliśmy także 1,3 mln zł przychodów neto ze sprzedaży, co stanowi pięciokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – mówi Julia Leszczyńska, prezes SimFabric. – Wzrost akcji spółki na starcie o 240 proc. przerósł nasze oczekiwania. W ciągu miesiąca od debiutu kapitalizacja rynkowa wzrosła niemal pięciokrotnie i wynosi w przybliżeniu 95 mln zł – dodaje Julia Leszczyńska.