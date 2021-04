Wyniki Orange Polska nieco lepsze od oczekiwań

Spowolnienie widać natomiast w usługach płatnej telewizji: w kwartale przybyło ich Orange 3 tys. (wzrost do 1,017 mln). Jeśli wierzyć liczbom i nie jest to celowa strategia operatora, to coraz więcej osób rezygnuje z satelitarnego talerza (Orange jest nadal partnerem Canal+ Polska) na rzecz tej po światłowodzie (IPTV). W ciągu kwartału grono abonentów satelity zmalało o 18 tys. (do 392 tys.), a IPTV urosło o 20 tys. (do 625 tys.).