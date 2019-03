Najpierw prace nad dystrybucją pasma Sferii

Resort kierowany przez Marka Zagórskiego zareagował jednak tylko na zalecenia Komisji Europejskiej co do dalszych działań państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Nie zajął natomiast jeszcze konkretnego stanowiska rozstrzygającego dylemat administracji publicznej i przedsiębiorstw, w jaki sposób w przetargach należy traktować urządzenia chińskich firm, w tym przede wszystkim Huaweia, do którego bojkotu nawołuje administracja prezydenta Trumpa.