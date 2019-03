ABC Data: Ważą się losy przejęcia

Do 18 marca trwają zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ABC Daty, ogłoszonym przez największego akcjonariusza MCI Capital i grupę Also. Po niedawnym podniesieniu ceny z 1,3 zł do 1,44 zł kurs ustabilizował się na poziomie około 1,4 zł. W piątek po południu spadał o 2 proc., do 1,39 zł. Inwestorzy zastanawiają się, czy swój pakiet odsprzeda PZU OFE, bo to w dużej mierze od niego zależy powodzenie wezwania.