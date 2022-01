Szwedzi w Artifeksie. Wiemy co planują

G5 Entertainment jest dużym producentem gier mobilnych. W tym samym sektorze działa Artifex Mundi. Informacja o pojawieniu się inwestora ponad 5-proc. progiem pomogła notowaniom polskiej spółki. Środową sesję zakończyły 7-proc. wzrostem do 10,5 zł. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie 125 mln zł.

Analitycy już od dłuższego czasu podkreślają, że akcje Artifeksu są niedowartościowane. DM BDM w niedawnym raporcie utrzymał dla nich zalecenie „kupuj”, obniżając jednocześnie cenę docelową do 18 zł (71 proc. powyżej obecnego kursu). Zdaniem ekspertów w latach 2022-2024 spółka wypracuje średniorocznie około 14-20 mln zł zysku netto, co przekłada się na wskaźnik ceny do zysku na atrakcyjnym jednocyfrowym poziomie.