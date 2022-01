Ultimate Games pokazuje wyniki. Kurs w górę

Zarząd Ultimate Games podkreśla, że z początkiem stycznia 2022 r. udaną premierę miał prolog do „Electrician Simulator". Natomiast jedną z najważniejszych produkcji zaplanowanych na ten rok jest „Ultimate Fishing Simulator". Spółka podkreśla, że to obecnie najwyżej oceniany symulator w swojej kategorii – odsetek pozytywnych recenzji na platformie Steam wynosi około 90 proc. W okresie od stycznia do września 2021 r. projekt sprzedał się na Steamie w nakładzie 55 tys. sztuk. W tym roku na rynku ma się pojawić sequel gry w trybie wczesnego dostępu.