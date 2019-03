Walka karnawału z postem

Sukces, moim zdaniem, polega przede wszystkim na tym, że ktoś miał odwagę zorganizować targi i one sprawnie przebiegły. Faktem jest, że w Polsce odbywają się właściwie tylko jedne targi sztuki, organizowane raz w roku jesienią przez Rempex. To zdecydowanie za mało jak na duży kraj w centrum Europy. W ościennych państwach wygląda to zdecydowanie inaczej.