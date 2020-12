Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Wygląda na to, że większość inwestorów na rynku ropy naftowej skupia się teraz na podstawowej kwestii – walce z pandemią. Trudno się temu dziwić, ponieważ to właśnie rozprzestrzenianie się koronawirusa i powiązane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się w największym stopniu wstrząsnęły rynkiem ropy naftowej, doprowadzając do gwałtownego spadku popytu na paliwa. Teraz, gdy pierwsze osoby zaczęły być szczepione, po raz pierwszy pojawiły się realne szanse na zażegnanie koronawirusa, a to sprawia, że inwestorzy wstrzymują się od gwałtownych reakcji i spokojnie wyczekują na rozwój wydarzeń w tym kontekście.