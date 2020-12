Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Taki rozwój sytuacji na rynku ropy naftowej nie dziwi, zważywszy że pojawiają się na nim nadal te same problemy. Kartel OPEC+ w poprzednim tygodniu nie zaskoczył swoją decyzją o styczniowym delikatnym podwyższeniu limitów produkcji ropy naftowej w ramach porozumienia naftowego, a podczas spotkania sygnatariuszy pojawiło się wiele punktów spornych. W rezultacie, już za kilka tygodni konieczne będą kolejne rozmowy OPEC+ oraz podjęcie decyzji co do następnych miesięcy. Według nieoficjalnych informacji, prawdopodobnie kolejne spotkanie w sprawie porozumienia naftowego odbędzie się 4 stycznia 2021 r.