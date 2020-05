Komentarz surowcowy - Ropa naftowa, gaz ziemny

Amerykańska produkcja ropy naftowej z łupków praktycznie podwoiła się od 2013 roku. W marcu br. za sprawą pandemii rynek ten otrzymał duży cios w postaci dramatycznego spadku popytu na paliwa, co z kolei doprowadziło do znaczącego obniżania produkcji ropy. Na początku proces ten przebiegał powoli, co budziło uzasadnione obawy o przepełnienie magazynów z ropą naftową – niemniej, w ostatnich tygodniach, po pamiętnej sesji z ujemnymi notowaniami ropy naftowej, dążenia do ograniczania podaży ropy naftowej przyspieszyły.