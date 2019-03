Raport surowcowy

Wtorkowa zwyżka notowań pszenicy w USA była jednak wywołana przede wszystkim działaniami funduszy, które likwidowały swoje krótkie pozycje. Tymczasem fundamenty amerykańskiego rynku pszenicy wciąż sprzyjają stronie podażowej. W tym tygodniu pojawiły się informacje o zwiększonym eksporcie pszenicy z rejonu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina) do Azji, co zmniejsza zapotrzebowanie na amerykańską pszenicę. O ile więc w krótkoterminowej perspektywie potencjał do zniżki cen pszenicy mógł się wyczerpać, to strona popytowa może nie być wystarczająco silna, by doprowadzić do intensywnego wzrostu notowań tego zboża.