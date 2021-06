Orlen: Na fenol i aromaty trzeba poczekać

To jeden z czterech kluczowych projektów zaplanowanych do realizacji w ramach wielomiliardowego programu rozwoju petrochemii ogłoszonego przez koncern trzy lata temu. Inwestycja ma opóźnienia, co widać m.in. po deklaracjach składanych wiosną ubiegłego roku. Koncern informował wówczas, że podpisał w tym zakresie umowę na licencję i projekt bazowy z firmą UOP Limited. W kolejnych miesiącach planował wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie wyboru wykonawcy w formule „pod klucz" (tzw. EPC). Wykonawcy nie wybrano jednak do dziś. Obecnie moce produkcyjne fenolu w płockim zakładzie wynoszą ok. 46 tys. ton rocznie. Po realizacji zaplanowanej inwestycji mają się zwiększyć do ok. 200 tys. ton rocznie. Spółka przekonuje, że uruchomienie nowych instalacji umożliwi wzrost produkcji wyrobów wysokomarżowych, przyczyniając się do zwiększenia udziału Orlenu w rynku fenolu i umocnienia jego pozycji konkurencyjnej na światowym rynku petrochemicznym.