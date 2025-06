Prezesi (i nie tylko) wyruszyli na zakupy akcji

Aktywni byli również insiderzy z PGE, gdzie do zakupów przyłączył się wiceprezes energetycznego koncernu Maciej Górski, który wyłożył blisko 200 tys. zł. Co ciekawe, transakcja miała miejsce kilka dni po ogłoszeniu przez grupę nowej strategii rozwoju do 2035 roku. Akcje PGE w tym roku wróciły do łask i systematycznie drożeją. Od początku 2025 roku przyniosły ich posiadaczom ponad 75 proc. zysku.

Aktywny na rynku pozostał Mariusz Książek, prezes i główny akcjonariusz Marvipolu, który wydaje się być zdeterminowany, by zwiększyć zaangażowanie w spółce. Poprzez Książek Holding pod koniec maja wydał na zakupy kolejnych pakietów akcji łącznie ponad 12,2 mln zł. Dzięki ostatnim transakcjom właściciel zwiększył stan posiadania tak, że obecnie kontroluje bezpośrednio i pośrednio 79,6 proc. akcji dewelopera.