Niższe ceny miedzi odbiły się na wynikach KGHM

Największy udział w skorygowanym wyniku EBITDA miała spółka matka, to 900 mln zł, o prawie 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż miedzi zmniejszyła się o ponad 2 proc., do 132 tys. ton, a srebra wzrosła o ponad 6 proc., do 345 ton.