PGNiG i Lotos dostarczają LNG do zasilania statków

Z kolei Lotos podaje, że chętnie angażuje się w projekty z zakresu paliw alternatywnych, co wpisuje się w strategię rozwoju gdańskiej grupy na lata 2017-2022. - Lotos chce objąć pozycję lidera we wdrażaniu paliw alternatywnych nowej generacji, a do takiej z pewnością zalicza się LNG. To ekologiczne i bezpieczne paliwo - twierdzi Patryk Demski, wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Lotosu. Dodaje, że kluczem do dalszego wzrostu popularności tego paliwa jest rozwój infrastruktury logistycznej i bunkrowej LNG. W związku z tym spółka jest zaangażowana w projekt studium wykonalności budowy terminala przeładunkowego LNG małej skali w Gdańsku, który jest współfinansowany ze środków UE.