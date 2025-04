Miażdżący raport NIK o fuzji Orlenu z Lotosem. "Utrata bezpieczeństwa energetycznego"

Zbycie wybranych aktywów o 5 mld zł poniżej wyceny ich wartości

Kluczową nieprawidłowością stwierdzoną w kontroli ma być sprzedaż wybranych aktywów Grupy Lotos i Orlenu poniżej wartości ich wyceny. W efekcie aktywa objęte środkami zaradczymi zostały zbyte poniżej wartości ich wyceny o co najmniej 5 mld zł – według szacunków NIK (według Orlenu było to ok. 4 mld zł poniżej wyceny).

W podejściu Equity Value (odnosząc do wartości generowanej dla właścicieli 100 proc. kapitałów własnych przedsiębiorstwa) wartość aktywów według wyceny Orlenu wyniosła 8,2 mld zł, ale według wyceny NIK 9,9 mld zł.

- Różnica pomiędzy tymi wycenami wynika z niedoszacowania wartości aktywów przez Orlen, kluczowe były założenia przyjęte do wycen, Izba [NIK – red.] je urealniła. Mówimy tutaj o cenie stanowiącej 49 proc. wartości wyceny NIK i 59 proc. wartości wyceny Orlenu. Tę dysproporcję widać również w podejściu Enterprise Value, tj. pod względem wartości przedsiębiorstwa. Cena sprzedaży wybranych aktywów Grupy Lotos i Orlen SA stanowi 49 proc. wartości wyceny NIK i 57 proc. wartości wyceny Orlenu. Oznacza to, że aktywa zostały zbyte za połowę ich wartości. NIK oceniła to działanie jako niegospodarne – czytamy w raporcie.

Kolejną kwestią związaną z rozliczeniem wyniku ekonomicznego fuzji ma być uwzględnianie w nim wartości synergii (większa współpraca, lepsze wyniki, przyszłe korzyści). Były zarząd Orlenu uzasadniał niską cenę sprzedaży aktywów przyszłym potencjałem synergicznym, który będzie możliwy do osiągnięcia, między innymi dzięki współpracy z inwestorami wyłonionym w ramach fuzji. Synergie wynikające z połączenia Orlen z Grupą Lotos zostały oszacowane przez spółkę na 10,7 mld zł w perspektywie do 2032 r. Zdaniem NIK szacunki te miały charakter poglądowy i niepewny. Uwzględniając je w decyzji o połączeniu były zarząd Orlenu spowodował - zdaniem NIK - że spółka i tym samym Skarb Państwa zostały narażone na potencjalne straty gospodarcze.

Były zarząd Orlenu upatrywał szansę we współpracy z kluczowym inwestorem w tej fuzji, czyli z Aramco (była to jedna z przesłanek za wyborem tej oferty). Spółka zawarła m.in. dwa porozumienia z tym gigantem naftowym z Arabii Saudyjskiej: memorandum w zakresie realizacji wspólnych dużych inwestycji w obszarze petrochemicznym oraz memorandum w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych (R&D – research and development).

- Kontrola wykazała, że żadne z przewidywanych przez Orlen korzyści w obszarze petrochemii i projektów R&D towarzyszących fuzji nie zmaterializowały się. Dowodzi to jak bardzo niepewne były założenia Orlenu co do przyszłej współpracy, i że potencjał strategiczny w obszarach inwestycji petrochemicznych i projektów R&D nie został osiągnięty – czytamy w raporcie.