Orlen nadal będzie płacił na Polską Fundację Narodową

Orlen, jako jeden z założycieli Polskiej Fundacji Narodowej, zobowiązał się do uiszczania regularnych płatności na rzecz tej organizacji. To następstwo podpisania aktu notarialnego w dniu 16 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Polskiej Fundacji Narodowej (tzw. akt fundacyjny). W jego ramach koncern został zobligowany do wpłacenia jednorazowej kwoty tzw. „funduszu założycielskiego” na poziomie 7 mln zł oraz do wnoszenia określonych środków, płatnych w dziesięciu kolejnych terminach rocznych. Płocki koncern zauważa, że każda z płatności wskazanych w akcie notarialnym jest realizacją przyjętego przez fundatorów zobowiązania do dokonywania płatności w określonych terminach.

Orlen przejął zobowiązania dawnego Lotosu i PGNiG

„W 2017 r. w przypadku Orlenu kwota ta została określona na poziomie 7 mln zł, na kolejne lata (od 2018 r. do 2026 r. włącznie) kwota wynosi 3,5 mln zł rocznie. Zgodnie ze wskazanym aktem notarialnym, płatności realizowane są w terminie do 30 stycznia każdego roku kalendarzowego” – informuje biuro prasowe spółki.

Na tym jednak nie koniec. Orlen, w wyniku sfinalizowania połączenia z Lotosem (1 sierpnia 2022 r.) i PGNiG (2 listopada 2022 r.) przejął również zobowiązania tych spółek. Nastąpiło to od 2023 r. do końca trwania umowy. To z kolei oznaczało przejecie zobowiązania Lotosu wynoszącego 2,5 mln zł rocznie i PGNiG w wysokości 3,5 mln zł rocznie. „Orlen regularnie wywiązuje się z dokonywania płatności, do których jest zobowiązany wskazanym aktem notarialnym. Dokument określa czas zobowiązania do dokonywania płatności do 2026 r.” – podaje płocki koncern.