KGHM miał 684 mln zł zysku netto w IV kwartale 2018 r.

"Spadek produkcji miedzi płatnej w 2018 r. o 3,4% w relacji do 2017 r. wynika głównie z niższej produkcji katod w KGHM Polska Miedź S.A. z uwagi na postój remontowy instalacji do przetopu koncentratów w HM Głogów II, w III kwartale 2018 r. Niższa produkcja została zanotowana również w KGHM International Ltd. z uwagi na: - niższą zawartość miedzi w rudzie w Zagłębiu Sudbury, - niższą zawartość miedzi oraz niższy uzysk w kopalni Robinson.