W Lotosie rośnie przerób i spada wydobycie

Grupa Lotos opublikowała raport z wynikami za 2018 r. W tym czasie koncern wypracował 1,59 mld zł czystego zarobku, co oznaczało jego spadek o 5 proc. Kluczowy wskaźnik, czyli oczyszczona EBITDA wg. LIFO wyniosła jednak 3,1 mld zł i była najwyższa w historii koncernu. To w dużej mierze efekt mocnego, bo 24,5-proc. wzrostu przychodów. W ubiegłym roku przekroczyły one poziom 30,1 mld zł. W tym czasie gdańska rafineria przerobiła też rekordową ilość ropy naftowej (10,8 mln ton). W rezultacie grupa zwiększyła sprzedaż swoich produktów o 5,7 proc. Największą poprawę zanotowano w przypadku oleju napędowego i produktów ciężkich (asfalty i ciężki olej opałowy). W obszarze handlu detalicznego osiągnięto rekordową sprzedaż paliw. W 2018 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 7 proc. Zdecydowanie słabiej prezentują się za to rezultaty osiągnięte w segmencie poszukiwań i wydobycia. Ubiegły rok przyniósł spadek produkcji na wszystkich trzech rynkach na których działa gdański koncern. Mniej ropy i gazu pozyskano zarówno w Norwegii, jak i w Polsce i na Litwie. Łącznie na wszystkich tych rynkach wydobyto 7,5 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy), co oznaczało spadek produkcji o 11 proc. Opublikowane we wtorek wieczorem wyniki roczne były zbliżone do szacunków zarządu podanych na początku lutego.