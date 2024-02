DM BOŚ krytykuje fuzję Orlenu z Lotosem

Informuje, że obecna ocena tego procesu jest jeszcze bardziej negatywna niż była wcześniej. Przede wszystkim bardzo rozczarowują go wyniki finansowe wypracowane na aktywach rafineryjnych Lotosu kontrolowanych obecnie przez Orlen. Do tego dochodzi mocy spadek efektywności gdańskiej rafinerii zanotowany w ubiegłym roku. Coraz większe obawy budzą cały czas niejawne zapisy umowy zawartej między Orlenem a Saudi Aramco dotyczące partnerstwa w Rafinerii Gdańskiej. Istnieją obawy, że są one niekorzystne dla płockiego koncernu.

DM BOŚ w analizie sprzed dwóch lat szacował łączną utratę wartości rynkowej Lotosu, wynikającą z wdrożenia środków zaradczych, na 3 mld zł. Dziś ocenia ją na wyższym poziomie. Dodatkowo dotychczasowe szacunki mogą być rażąco za niskie, jeśli okaże się, że warunki partnerstwa z Saudi Aramco były gorsze od zakładanych.

Elementem umów zawartych przez Orlenu z Saudi Aramco były zakupy arabskiej ropy. Prokopiuk podejrzewa, że stała się ona jedną z najdroższych w portfelu grupy m.in. w porównaniu z ropą Brent czy WTI. Ponadto nie dostrzega efektów synergii po fuzji polskich koncernów, a sprzedaż wybranych aktywów na rzez grupy Unimot ocena za zrealizowaną po zbyt niskiej cenie.

Fuzja mogła być jednym z powodów opóźnień i wzrostu kosztów realizacji sztandarowej inwestycji petrochemicznej w Płocku, czyli projektu Olefiny III. „Przeprowadzenie fuzji okazało się trudnym i czasochłonnym procesem, który ściągał na siebie całą uwagę menedżerów różnego szczebla podczas trwającej trzy lata konsolidacji i niewątpliwie mogło to przyczynić się do popełnienia błędów w zarządzaniu projektem petrochemicznym” - uważa Prokopiuk. Wreszcie zwraca uwagę na spadającą wycenę rynkową akcji Orlenu, do czego mogła przyczynić się fuzja oceniana przez inwestorów jako irracjonalna i podyktowana pozabiznesowymi względami.