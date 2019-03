Polski grafen - zły klimat i spór naukowców

Do sytuacji odni鏀 si tak瞠 dr hab. Ryszard Fryczkowski, prof. nadzw. Akademii Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Bia貫j. - Obserwuj鉍 to wszystko, co si dzieje wok馧 grafenu z pozycji cz這wieka, kt鏎y bada ten materia i si nim fascynuje, ale z daleka od Warszawy i wielkich pieni璠zy, myl, 瞠 dotychczas zrobiono w Polsce tylko z貫 rzeczy dla grafenu. Prawie wszystkie pieni鉅ze, jakie dotychczas przeznaczone by造 na rozw鎩 tej technologii przyznawane by造 pod wp造wem emocji, dobrych informacji prasowych. Cz瘰to dotacje p造n窸y do firm czy instytucji, kt鏎e nie mia造 konkretnego pomys逝 na grafen ocenia Fryczkowski. Jego zdaniem kluczowe dla przysz這ci grafenu jest wdro瞠nie do przemys逝 przynajmniej jednego grafenowego produktu. - Do tego jednak potrzebne jest wsparcie pa雟twa, kt鏎e powinno by przemylane i wywa穎ne. Inaczej ju nied逝go b璠ziemy zmuszeni kupowa technologi oparte o grafen z zagranicy, bo w moim przekonaniu kolejne technologie si powstan i b璠 lepsze od ju istniej鉍ych alarmuje Fryczkowski.