Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi do 30 XI 2022r. to koszt 726 mln zł

Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. to koszt ok. 726 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.