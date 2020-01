Koniunktura w branży paliwowej nie będzie już tak dobra jak w 2019 r.

W dość zgodnej opinii specjalistów rok 2019 był udany dla branży paliwowej. Wprawdzie wyniki finansowe osiągane przez Orlen, Lotos i MOL w poszczególnych kwartałach zazwyczaj spadały, zwłaszcza w ujęciu rok do roku, ale za to były lepsze od oczekiwanych. To w dużej mierze rezultat utrzymujących się, stosunkowo wysokich marż rafineryjnych i petrochemicznych. Okres sprzyjającego makro prawdopodobnie zbliża się już jednak ku końcowi. – Biznes rafineryjny i petrochemiczny charakteryzują cykle koniunkturalne, a to oznacza, że po okresie ponadprzeciętnych zysków, które osiągał, muszą w końcu nastąpić czasy, gdy staną się one wyraźnie gorsze. W mojej ocenie nastąpi to już w 2020 r. – mówi Kamil Kliszcz, analityk DM mBanku. Jego zdaniem rynek ma dziś znacznie mniejsze oczekiwania w stosunku do segmentu wydobycia ropy i gazu. Tymczasem perspektywy dla jego wzrostu wydają się być coraz lepsze.