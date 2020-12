Dużego potencjału WIG20 nie ma

W WIG20 trudno wskazać ewidentnych faworytów. Są spółki, dla których średnia cena docelowa z raportów jest powyżej aktualnej rynkowej, ale zdania analityków są mocno podzielone. To nie ułatwia inwestorom podejmowania decyzji. Przykładem może być Allegro. Gdy jesienią sprzedawało akcje w ofercie publicznej, wyceniono je na 43 zł. Już wtedy pojawiły się głosy, że to drogo, bo mnożniki były wyższe, niż ma globalny gigant Amazon. Co więcej, w dniu debiutu kurs poszybował do 70 zł, a w kolejnych dniach szedł dalej w górę. Wtedy na rynek trafiły dwa raporty brokerów (HSBC i JP Morgan), z których bił optymizm. Natomiast potem pojawił się raport BM mBanku, które rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla Allegro od zalecenia „sprzedaj" i wyznaczenia ceny docelowej na poziomie znacząco niższym od aktualnego kursu.