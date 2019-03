Ursus: kurs wsparty decyzją sądu

W związku z trudną sytuacją finansową Ursus jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego. Dlatego w odpowiedzi na działania komornika zarząd spółki podjął kroki prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć. - Spółka, będąc w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jest pod ochroną sądu przed egzekucjami komorniczymi, nawet w przypadku wierzycieli, którzy postępowaniem układowym nie są objęci co do zasady, tak jak bank PKO BP. W obecnej sytuacji spółce przysługuje ochrona udzielona przez sąd na jej wniosek - informowało biuro prasowe Ursusa.