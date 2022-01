Trzej liderzy mają 63 proc. tortu PPK

Na aktywa PPK składają się wpłaty ich uczestników,, którzy odkładają tu co miesiąc od 2 proc. do 4 proc. swojej pensji brutto. Pracodawca dokłada im do tego od 1,5 do 4 proc. pensji. Swoją część dorzuca też państwo, które poprzez Fundusz Pracy dopłaca każdemu oszczędzającemu 250 zł wpłaty powitalnej oraz dodatkowo 240 zł dopłaty rocznej. Pieniądze gromadzone na rachunkach uczestników programu lokowane są w funduszach zdefiniowanej daty. Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju, który wdrażał i nadzoruje PPK do końca grudnia 2021 r. z możliwości oszczędzania w tym programie skorzystało 2,27 mln osób. Fundusze zdefiniowanej daty wypracowały dla nich zwrot na inwestycji w wysokości 425,58 mln zł.