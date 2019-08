W Onico trwa walka o przetrwanie i władzę

Zarząd Onico w liście do akcjonariuszy podał, że zapasy obowiązkowe dotyczące paliw były finansowane kredytami walutowymi. Powstałe z tego tytułu różnice kursowe wyniosły 9,5 mln zł, co miało wpływ na wyniki. Co więcej, wykryto, że w 2017 r., w wyniku błędnego rozpoznania kosztu własnego sprzedaży musiano go zwiększyć aż o 15,2 mln zł. Jednocześnie zarząd stwierdził, że doszło do tego w wyniku błędnego algorytmu systemu kalkulacji mieszania biokomponentów.