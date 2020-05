Banki ochoczo rzuciły się do obniżania oprocentowania

Ze względu na to, że ustalanie określonej wysokości oprocentowania depozytów pozostaje w gestii każdego z nich, obniżki są bardzo zróżnicowane. W przypadku lokat miesięcznych w zależności od strategii przyjętej przez konkretne instytucje wynosiły one w przedziale od 0,1 do 1 pkt proc. Podobnych zmian dokonywano wobec lokat kwartalnych, natomiast obniżenie oprocentowania lokat rocznych było bardziej zdecydowane i w zależności od banku ukształtowało się na poziomie od 0,45 do 1,1 pkt proc. Co warto zaznaczyć – w skrajnych przypadkach decyzje dotyczące obniżek spowodowały, że maksymalne oprocentowanie lokat wynosi w nich obecnie nieco ponad 0,5 proc. w skali roku. Obniżki, choć w mniejszym zakresie niż w przypadku lokat, nie ominęły także kont oszczędnościowych.