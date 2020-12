Czy Chińczyków można powstrzymać?

Porównując bariery wejścia segmentu elektroniki użytkowej z branżą motoryzacyjną, należy wskazać przede wszystkim różnicę w cenie produktu oraz fakt, że sektor motoryzacyjny cechuje się wysokimi wymogami związanymi z bezpieczeństwem. Różnice zauważymy także, gdy spojrzymy na poszczególne firmy zajmujące się produkcją samochodów. Warto pamiętać, że przejście z silników spalinowych na elektryczne może się okazać trudne pod względem kosztowym. Produkcja samochodów elektrycznych jest mniej złożona niż spalinowych, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na pracowników. Volkswagen zatrudnia globalnie przeszło 670 tys. osób i aby spółka mogła pozostać konkurencyjna, wielu z nich będzie musiało zostać zwolnionych. Nie jest to łatwa decyzja, a jej podjęcia nie ułatwi silna pozycja związków zawodowych. Nowi gracze natomiast nie mają tego problemu, a struktura ich kosztów jest lepiej dopasowana do nowych wyzwań. To również zagrożenie dla gospodarki europejskiej – sektor motoryzacyjny bezpośrednio i pośrednio zatrudnia około 7 proc. wszystkich pracowników w Unii Europejskiej.