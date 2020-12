Rentowności na świecie rosną, ale nie w strefie euro

Od początku miesiąca notowania Treasuries wzrosły o ponad 10 pkt baz., a w piątek dotknęły nawet 0,98 proc. Amerykańska dziesięciolatka jest najtańsza od marca tego roku. Wyraźnie tracą też papiery kanadyjskie czy australijskie, których rentowności poszły w górę o ponad 12 pkt baz. Podobnie zachowuje się krajowy rynek długu skarbowego. W piątek notowania dziesięciolatki zbliżyły się do 1,4 proc. i były najwyższe od sierpnia. Od początku grudnia polska krzywa wyraźnie przesunęła się w górę. Poprawa nastroju na globalnych rynkach, oczekiwanie na szybkie wdrożenie szczepionki oraz lepsze perspektywy makroekonomiczne w najbliższych kwartałach stały się powodem realizacji zysków na rynku długu. Wzrost apetytu na ryzyko widoczny jest też na warszawskim parkiecie, którego główny indeks od początku listopada urósł o ponad 25 proc. Złoty w ub. tygodniu zbliżył się do ok. 4,45 za euro, a dolar kosztował nawet 3,67 zł. W tym tygodniu resort finansów zorganizuje ostatnią tegoroczną aukcję zamiany. Stopień prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych według projektu ustawy budżetowej na 2021 r. wynosi obecnie ok. 13 proc. Ostatni regularny przetarg zamiany miał miejsce w lipcu. Dodatkowo w środę na rynek wejdzie BGK z emisjami w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Na europejskim rynku uwaga inwestorów będzie w tym tygodniu skierowana na działania EBC, który zbiera się w czwartek. Oczekiwania rynku co do rozszerzenia programów skupu, w tym pandemicznego programu PEPP, oraz ich wydłużenia nawet do połowy 2022 r. wspiera notowania europejskiego długu. Od początku miesiąca bund pozostaje stabilny na poziomie -0,55 proc., a rentowności dziesięciolatek państw południa Europy delikatnie się umocniły o 3 pkt baz. Włoskie obligacje z długiego końca krzywej notowane są po 0,59 proc., hiszpańskie po 0,048 proc., greckie po 0,61 proc., a portugalskie są już bliskie zera. Papiery krajów peryferyjnych strefy euro są najdroższe w historii. Czwartkowe posiedzenie EBC może mieć też pozytywny wpływ na notowania polskich skarbówek, choć czynnikiem ryzyka pozostają negocjacje unijnego budżetu. Szczyt UE w sprawie porozumienia odnośnie do budżetu na 2021 r. i Funduszu Odbudowy oraz spekulacje dotyczące jego wyniku mogą wpływać na notowania krajowych aktywów. Brak porozumienia w sprawie stymulacji fiskalnej pozostaje też istotnym czynnikiem ryzyka dla bankierów centralnych. ¶