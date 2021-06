Węgiel najdroższy od ponad dziewięciu lat

W ciągu minionych 20 miesięcy należało raczej trzymać WIG-energię (głównie PGE, Tauron i Enea) niż WIG-paliwa (głównie PKN Orlen, PGNiG i Lotos), bo od końca października 2019 r. do kwietnia br. względna siła WIG-paliwa do WIG-energia spadła z poziomu historycznego rekordu do najniższego poziomu od ponad czterech lat. Ponieważ jednak wykres względnej siły WIG-paliwa do WIG-energia spadł o prawie połowę do dolnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu wzrostowego (trochę jak pod koniec 2014 r. dwa cykle Kitchina wstecz), to kusi myśl, że niebawem WIG-paliwa zacznie być mocniejszy niż WIG-energia.