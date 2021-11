Niska podaż i wysoki popyt będą napędzać ceny

PRS to raczej wiele korzyści. Po pierwsze, to zasoby nieporównywalnie lepszej jakości, lepiej zarządzane i bezpieczniejsze. Zważmy, że nawet 60–70 proc. mieszkań wynajmujących przez osoby prywatne nie należy do inwestorów – tzn. należy do ludzi, którzy np. odziedziczyli te lokale i nie mają środków, by je remontować, nie są skłonni, by zawierać długie umowy najmu. Zdrowy rynek mieszkaniowy musi uwzględniać najem instytucjonalny na rozsądnym poziomie. To też wpłynie mobilizująco na najemców prywatnych. ar