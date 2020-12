Dziś będzie wezwanie na Simple

Wezwanie zostanie ogłoszone w dniu 10 grudnia 2020 r. Simple jest spółką działającą w sektorze IT. Notowania firmy od marca systematyczne zyskiwały na wartości. Dziś przed godz. 15 kurs wynosi 13,1 zł, co oznacza 4-proc. zwyżkę w stosunku do wczorajszego zamknięcia sesji. Przy takiej wycenie kapitalizacja rynkowa Simple wynosi 63 mln zł.