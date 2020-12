Scope Fluidics: prace przebiegają sprawnie

W zeszłym miesiącu Scope Fluidics pozyskała w ramach oferty akcji ok. 20 mln zł od inwestorów. Poza środkami z emisji do spółki wpłynęły, na oba projekty, kwoty zaliczek z umów o przyznanie dotacji w łącznej wysokości ok. 3 mln zł. W zeszłym miesiącu projekt realizowany przez spółkę zależną został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania. Rekomendowana maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 7,5 mln zł. Spółka nawiązała też współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w ramach której zapewniła sobie finansowanie w wysokości do 10 mln Euro.