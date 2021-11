Ambitny plan OncoArendi

– Są firmy zainteresowane projektem, z którymi już rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać w przyszłym roku. Część czeka na pierwsze wyniki badania klinicznego – wyjaśnia Marcin Szumowski, prezes OncoArendi Therapeutics. W perspektywie roku, będąc jeszcze w trakcie I fazy badania OATD-02, spółka będzie mieć wstępne informacje dotyczące skuteczności, które będzie mogła przekazać potencjalnym partnerom. Zarząd spodziewa się rozpoczęcia badań klinicznych w tym projekcie w 2022 roku. Spółka wybrała właśnie ich wykonawcę. Zarząd przewiduje, że włączenie pierwszego pacjenta do badania nastąpi w III kwartale 2022 r., a samo badanie będzie trwało od 18 do 24 miesięcy, raport końcowy z badania oczekiwany jest na koniec 2024 r. Celem badania klinicznego, podczas którego związek OTAD-02 zostanie podany człowiekowi po raz pierwszy, będzie zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji oraz aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów obu płci z chorobami nowotworowymi. Będzie to badanie kliniczne fazy I, ze wzrastającymi dawkami podawanego związku.