Infoscan ma dystrybutora na wybrane kraje Europy Zachodniej i Afryki

Infoscan dostarczy urządzenia na podstawie zamówień składanych nie częściej niż raz w miesiącu. Cena podstawowa została w umowie określona na 1450 euro za jedno urządzenie MED Recorder. Na podstawie umowy GBF International zobowiązuje się do zamówienia co najmniej 20 sztuk urządzeń w ciągu 30 dni od daty umowy, a następnie co najmniej 50 sztuk urządzeń miesięcznie przez kolejne pięć miesięcy.